Завод “Форд Соллерс”” остановил свою работу

Сегодня остановил работу завод “Форд Соллерс” во Всеволожске Ленинградской области. Простой продлится 3 дня. За это время специалисты установят новое оборудование, затем предприятие вернется в обычный пятидневный рабочий график. В этом году завод ни разу не уходил на внеплановые каникулы, его производительность увеличилась на 10 процентов. Предприятие выпускает “Форд Фокус” в трех вариантах: седан, хеджбэк и универсал, – а также “Форд Мондео”.
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