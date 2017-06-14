Завод “Форд Соллерс”” остановил свою работу

По Редактор -
11:53
0
29

Сегодня остановил работу завод “Форд Соллерс” во Всеволожске Ленинградской области. Простой продлится 3 дня. За это время специалисты установят новое оборудование, затем предприятие вернется в обычный пятидневный рабочий график. В этом году завод ни разу не уходил на внеплановые каникулы, его производительность увеличилась на 10 процентов. Предприятие выпускает “Форд Фокус” в трех вариантах: седан, хеджбэк и универсал, – а также “Форд Мондео”.

Подпишись на новости этой тематики!

Подписка на выпуск позволит непрерывно быть в курсе публикаций СМИ по интересующим вас вопросам. Это дает полный контроль над ситуацией. Будь на шаг впереди конкурентов.

Узнать больше
ПОДЕЛИТЬСЯ
Редактор

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ