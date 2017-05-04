Закон об йодированной пищевой соли

“Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров” поддержала идею разработки закона об йодированной пищевой соли – об этом сообщает “Интерфакс”. Вместе с тем, нужно учитывать интересы всех производителей, в частности, рыбной, мясной, хлебопекарной и консервной продукции. В настоящий момент все отечественные производители выпускают такую соль и, по оценкам руководителя ассоциации, нет никаких препятствий для того, чтобы внутренними силами закрыть полностью проблему. В настоящее время на йодированную соль приходится около четверти всего объема продаж пищевой соли в России.
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