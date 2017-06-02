Wrigley вложит 1 млрд руб. в модернизацию своего завода в Петербурге

В течение двух лет начнется реализация соглашения между компанией Wrigley и администрацией Санкт-Петербурга с общим объемом инвестиций в 1 миллиард рублей, которые будут направлены на модернизацию производства жевательной резинки и кондитерских изделий “Ригли” в северной столице. Это, в том числе позволит увеличить экспортные мощности предприятия, с которого уже сейчас более 20 процентов продукции идет за пределы России. Кроме того, компания планирует реализовать целый ряд образовательных и экологических программ, одна из них под названием “Чистый город начинается с тебя” уже стартовала в школах Санкт-Петербурга.