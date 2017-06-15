Volvo приостановила производство экскаваторов на заводе под Калугой

Сегодня компания Volvo приостановила производство экскаваторов на своем заводе под Калугой. На эти машины резко упал спрос, за последний месяц у завода не было ни одного заказчика. Как сообщили в руководстве предприятия, все цеха готовы в любой момент снова начать работу, когда ситуация на рынке изменится. Производство пяти моделей тяжелых экскаваторов калужский завод начал четыре года назад, за это время предприятию уже дважды приходилось останавливать процесс из-за отсутствия спроса.
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