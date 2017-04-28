Власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля

По Редактор -
18:49
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Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Ярославской области заявил, что власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля и постараются снять опасения экспортеров по вопросу укрепления национальной валюты. По его словам, важен даже не курс, а важна стабильность валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся, и, если начать регулировать курс нерыночными способами, то появится слишком много рисков, сказал президент.

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Редактор

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