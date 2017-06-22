ВИМ-Авиа больше не задерживает рейсы

В авиакомпании, которая за месяц отменила десятки вылетов, заявили, что ситуация полностью стабилизирована, полеты выполняются вовремя, не считая переноса по метеоусловиям, сообщил авиаперевозчик в своем пресс-релизе. Подтвердить информацию телеканалу РБК в компании пока не смогли, сославшись на важное совещание. В конце мая “ВИМ-Авиа” начала задерживать рейсы, в июне сократила объем чартеров. Проблемы, отметили в компании, возникли из-за того, что с началом сезона отпусков три больших самолета задержались на плановом техобслуживании, в итоге, по данным туроператора, пострадали более 10 тысяч туристов. Как сообщили в “ВИМ-Авиа”, на прошлой неделе перевозчик дополнил свой фонд самолетом и подписал договор о покупке еще нескольких лайнеров.
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