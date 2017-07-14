Vertu закрывает производство в Великобритании из-за долгов

По Редактор -
11:27
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Vertu закрывает производство в Великобритании – такое решение принято из-за финансовых трудностей компании, сообщают западные издания. В частности, “Телеграф” пишет, что остановка предприятия оставит без работы около 200 человек. Напомню, Vertu задолжала кредиторам 128 миллионов долларов.

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Редактор

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