Венгрия намерена подключиться к газопроводу “Турецкий поток“, чтобы по нему получать российское топливо после 2019 года, – об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто по итогам подписания в Москве с “Газпромом” так называемой “дорожной карты“. Она, согласно сообщению российской компании, предусматривает ряд мероприятий, направленных на развитие газотранспортной системы Венгрии. В самом “Газпроме” не стали упоминать в этой связи строящийся “Турецкий поток“, но то, что речь о нем, это бесспорно. По словам главы венгерского МИД, поставки газа в республику могут начаться к концу 2019, их общий объем оценивается примерно в 8 миллиардов кубометров в год. В Будапеште поставки по “южному коридору” считаются наиболее реалистичным способом обеспечить потребности страны в “голубом топливе“. Комментируя подписание соглашения с “Газпромом“, глава венгерского МИД заявил, что это существенно повысит энергетическую безопасность республики, будет способствовать ее экономическому росту. Чиновник отметил, что, несмотря на лицемерные заявления некоторых европейских стран, спрос на российский газ в ЕС растет необычайно высокими темпами.