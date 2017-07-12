Венгрия намерена подключиться к газопроводу “Турецкий поток”

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Венгрия намерена подключиться к газопроводу “Турецкий поток“, чтобы по нему получать российское топливо после 2019 года, – об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто по итогам подписания в Москве с “Газпромом” так называемой “дорожной карты“. Онасогласно сообщению российской компаниипредусматривает ряд мероприятийнаправленных на развитие газотранспортной системы ВенгрииВ самом “Газпроме” не стали упоминать в этой связи строящийся “Турецкий поток“, но точто речь о немэто бесспорноПо словам главы венгерского МИДпоставки газа в республику могут начаться к концу 2019их общий объем оценивается примерно в 8 миллиардов кубометров в годВ Будапеште поставки по “южному коридору” считаются наиболее реалистичным способом обеспечить потребности страны в “голубом топливе“. Комментируя подписание соглашения с “Газпромом“, глава венгерского МИД заявилчто это существенно повысит энергетическую безопасность республикибудет способствовать ее экономическому ростуЧиновник отметилчтонесмотря на лицемерные заявления некоторых европейских странспрос на российский газ в ЕС растет необычайно высокими темпами.

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Редактор
Редактор

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