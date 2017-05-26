Сегодня в Вене ожидают решения по продлению соглашения о сдерживании нефтедобычи еще на 9 месяцев, а накануне стало известно, что в этом случае “Газпром нефть” снизит добычу на зрелых и на наименее экономически эффективных месторождениях. Вместе с тем, план компании, который был заявлен ранее в 89 миллионов тонн нефтяного эквивалента, “Газпром нефть” намерена выполнить даже с учетом ограничений, подчеркнул в ходе телеконференции замгендиректора компании по экономике и финансам Алексей Юнкевич. Пролонгация Венских договоренностей еще на три квартала может напрямую повлиять на биржевую ситуацию, считают эксперты.