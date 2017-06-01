В тюмени возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам завода

По Редактор -
16:32
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В Тюмени Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам завода. Как заявили сегодня в пресс-службе регионального управления СКР, 150 рабочих предприятия “Сибнефтегазмаш” с апреля прошлого года не получают деньги в полном объеме. Сейчас общая сумма долга перед сотрудниками достигла 15 миллионов рублей. Главный подозреваемый – управляющий завода.

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Редактор

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