В тюмени возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам завода

В Тюмени Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам завода. Как заявили сегодня в пресс-службе регионального управления СКР, 150 рабочих предприятия “Сибнефтегазмаш” с апреля прошлого года не получают деньги в полном объеме. Сейчас общая сумма долга перед сотрудниками достигла 15 миллионов рублей. Главный подозреваемый – управляющий завода.
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