В Россию запрещен ввоз 23 тонн апельсинов из Туниса

По Редактор -
16:32
0
22

Тем временем по решению инспекторов Россельхознадзора в Россию запрещен ввоз 23 тонн апельсинов из Туниса. Эта партия оказалась заражена опасным карантинным вредителем. Речь идет о средиземноморской плодовой мухе, которая повреждает около 100 видов различных культур.

Подпишись на новости этой тематики!

Подписка на выпуск позволит непрерывно быть в курсе публикаций СМИ по интересующим вас вопросам. Это дает полный контроль над ситуацией. Будь на шаг впереди конкурентов.

Узнать больше
ПОДЕЛИТЬСЯ
Редактор

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ