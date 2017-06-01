Тем временем по решению инспекторов Россельхознадзора в Россию запрещен ввоз 23 тонн апельсинов из Туниса. Эта партия оказалась заражена опасным карантинным вредителем. Речь идет о средиземноморской плодовой мухе, которая повреждает около 100 видов различных культур.
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