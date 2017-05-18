В Приморье запустили проект по возведению крупного угольного терминала

Сегодня в Приморье, в порту “Вера”, запустили проект по возведению крупного угольного терминала. Главный инвестор – группа компаний “Росинжиниринг” вложила в проект уже 1,5 миллиарда рублей. Всего объем инвестиций превысит 40 миллиардов. Уже в будущем году терминал сможет обработать миллион тонн угля, на проектную мощность предприятие выйдет к 2020 году, тогда через него будет проходить по 20 миллионов тонн топлива каждый год.