В Приморье запустили проект по возведению крупного угольного терминала

Сегодня в Приморье, в порту “Вера”, запустили проект по возведению крупного угольного терминала. Главный инвестор – группа компаний “Росинжиниринг” вложила в проект уже 1,5 миллиарда рублей. Всего объем инвестиций превысит 40 миллиардов. Уже в будущем году терминал сможет обработать миллион тонн угля, на проектную мощность предприятие выйдет к 2020 году, тогда через него будет проходить по 20 миллионов тонн топлива каждый год.
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