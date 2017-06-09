В метро появились специальные турникеты для болельщиков

Специальные турникеты для бесплатного прохода болельщиков появились в метро, чтобы воспользоваться ими в день матча, необходимо предъявить “паспорт фаната” и билет на игру. Кроме подземки этот комплект документов позволит проехать без оплаты по МЦК, на “Аэроэкспрессе” и наземном транспорте. бесплатные маршруты обозначены официальной символикой Кубка конфедерации – 2017.
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Оставайтесь на связи
181ФанатыМне нравится
204ПодписчикиЧитать
218ЧитателиЧитать
47ПодписчикиПодписаться
Услуги
Мониторинг СМИ
Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Тематические обзоры
Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...