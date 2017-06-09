В метро появились специальные турникеты для болельщиков

Специальные турникеты для бесплатного прохода болельщиков появились в метро, чтобы воспользоваться ими в день матча, необходимо предъявить “паспорт фаната” и билет на игру. Кроме подземки этот комплект документов позволит проехать без оплаты по МЦК, на “Аэроэкспрессе” и наземном транспорте. бесплатные маршруты обозначены официальной символикой Кубка конфедерации – 2017.