В метро появились специальные турникеты для болельщиков

По Редактор -
12:43
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Специальные турникеты для бесплатного прохода болельщиков появились в метро, чтобы воспользоваться ими в день матча, необходимо предъявить “паспорт фаната” и билет на игру. Кроме подземки этот комплект документов позволит проехать без оплаты по МЦК, на “Аэроэкспрессе” и наземном транспорте. бесплатные маршруты обозначены официальной символикой Кубка конфедерации – 2017.

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Редактор

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