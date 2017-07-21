В Китае частично заблокировали мессенджер WhatsApp

Мессенджер WhatsApp оказался частично недоступен в Китае, сообщила газета “Нью-Йорк Таймс”. Она пишет: некоторые пользователи не могут делиться фото или видео, другие жалуются на то, что не отправляются текстовые сообщения. Представитель WhatsApp от комментариев отказался. WhatsApp был последним принадлежащим Facebook продуктом, которому позволяли работать в Китае. Власти страны заблокировали доступ к социальной сети Facebook после беспорядков в 2009 году. Через 5 лет после протестов в Гонконге закрыли доступ к Instagram. Как отмечает газета “Файненшиал Таймс”, Facebook предпринимала немало усилий, чтобы восстановить работу своих сервисов в этой стране. В частности, гендиректор компании Марк Цукерберг в прошлом году приехал в Пекин и встретился с министром пропаганды Китая.
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