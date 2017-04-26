В Астрахани будет построен завод по производству биопротеина

В Астрахани на территории особой экономической зоны “Лотос” будет построен завод по производству биопротеина. Оператор проекта компания “Протелюкс”, которая занимается пищевыми ферментами, планирует вложить в реализацию 10 миллиардов рублей. Мощность завода, сообщает ТАСС, составит 100 тысяч тонн продукции, ориентировочные сроки реализации проекта 2018-2019 годы.
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