Тем временем комиссия Мосгордумы поддержала увеличение расходов бюджета на 96,5 миллиардов рублей, на столько же увеличится дефицит московского бюджета. Законопроект подготовлен в рамках программы реновации жилья. Таким образом, расходы московской казны на текущий год составят чуть больше 2 триллионов, а доходная часть не изменится и составит 1 триллион 750 миллиардов рублей.
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