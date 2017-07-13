“Уралвагонзавод” входит в госкорпорацию “Ростех”

Чиновники готовы обсуждать предложения о стратегическом партнерстве в развитии бизнеса “Уралвагонзавода”. Теперь это один из холдингов, входящих в госкорпорацию “Ростех”. Он позиционируется как бронетанковый. Ранее президент поставил задачу всем без исключения предприятиям оборонки обеспечивать не менее чем наполовину выпуск гражданской продукции, и это указание распространится и на “Уралвагонзавод”, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, который принял участие в форуме ИННОПРОМ в Екатеринбурге. “Уралвагонзавод” в общей сложности выпускает около 100 видов продукции, в том числе дорожно-строительную и военную технику, а также железнодорожные цистерны.
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