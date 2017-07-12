Уникальные природные явления российских регионов будут доступны в Visit Russia

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Visit Russia – национальные зарубежные офисы по туризму начнут предлагать маршруты и событийные мероприятияориентированные на уникальные природные явления российских регионовПо данным исследователейсообщают РИА Новостиименно такие событиякакнапримерцветение маральника в Алтайском крае или окончание полярной ночи в Мурманскепривлекают в Россию иностранцевИх доля в общем потоке составляет 72 процентаНа втором месте оказались известные достопримечательности и на третьем русские народные праздникиобряды и ремесла.

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