Уникальные природные явления российских регионов будут доступны в Visit Russia

Visit Russia – национальные зарубежные офисы по туризму начнут предлагать маршруты и событийные мероприятия, ориентированные на уникальные природные явления российских регионов. По данным исследователей, сообщают РИА Новости, именно такие события, как, например, цветение маральника в Алтайском крае или окончание полярной ночи в Мурманске, привлекают в Россию иностранцев. Их доля в общем потоке составляет 72 процента. На втором месте оказались известные достопримечательности и на третьем русские народные праздники, обряды и ремесла.
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