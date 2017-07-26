Ульяновский автомобильный и Заволжский моторный заводы останавливают конвейеры до 7 августа

Ульяновский автомобильный и Заволжский моторный заводы с сегодняшнего дня остановили конвейеры, отпуск продлится до 7 августа. За это время оборудование предприятий починят и частично модернизируют. На ЗМЗ специальные бригады уже начали ремонт кровли в главном производственном цехе, а на УАЗе должны обновить грузовой конвейер. Руководство предприятий утверждает, что отпуск на обязательствах перед клиентами никак не отразится.