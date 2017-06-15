Украинская корпорация “Рошен” отвергает претензии Федеральной налоговой службы России

Украинская корпорация “Рошен”, 85 процентов которой Петр Порошенко передал в независимый слепой траст “Ротшильд траст”, отвергает претензии Федеральной налоговой службы России о взыскании с ее дочернего предприятия, расположенного в Липецке, 150 миллионов рублей. Эти средства, сообщает “Интерфакс”, регулятор хочет изъять за выведенные на Украину дивиденды, однако представители корпорации заявляют, что это противоречит соглашению об избежании двойного налогообложения, которое заключено между правительствами России и Украины в 1995 году.
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