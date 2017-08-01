Туроператорами опубликован рейтинг самых популярных направлений этого лета.

Сегодня Ассоциация туроператоров России опубликовала рейтинг самых популярных направлений этого лета. Лидером стала турецкая Анталия, второе место занял Сочи, а третьей Южный берег Крыма. В этом году, по данным ассоциации, россияне старались потратить на отдых не больше 80 тысяч рублей, а потому курорты Греции и Испании оказались на 10 и 11 местах – туры в эти страны стоят более 100 тысяч.