Туристы из Китая в России

Туристы из Китая занимают первое место среди иностранных путешественников, въезжающих в Россию, – порядка 120т человек выезжают из Китая. В рамках проекта “Русское гостеприимство” реализуется подпрограмма “Дружественный Китай”, которая является очень популярной у китайских туристов. То же самое мы должны делать для других групп, в том числе для туристов из Индии, – это очень перспективное направление, в ближайшей перспективе Индия может стать одним из самых крупных экспортеров туристов в мире, сказал глава “Ростуризма”.