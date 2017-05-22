Туристы из Китая в России

Туристы из Китая занимают первое место среди иностранных путешественников, въезжающих в Россию, – порядка 120т человек выезжают из Китая. В рамках проекта “Русское гостеприимство” реализуется подпрограмма “Дружественный Китай”, которая является очень популярной у китайских туристов. То же самое мы должны делать для других групп, в том числе для туристов из Индии, – это очень перспективное направление, в ближайшей перспективе Индия может стать одним из самых крупных экспортеров туристов в мире, сказал глава “Ростуризма”.
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