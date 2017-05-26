Центробанк предложил считать криптовалюты цифровым товаром

Предложение Центробанка считать криптовалюты, включая биткойн, цифровым товаром приведет к повышению интереса к ним со стороны граждан – такое мнение в эфире “Эха” высказал блокчейн-консультант, представитель проекта “Лиск в России” Денис Смирнов. Сам факт таких подвижек не может не радовать, потому что, в принципе, крайне важно, чтобы государство начало каким-то образом регулировать криптовалютные активы, благодаря чему после их так называемой легализации станет возможно уже массовое использование их среди населения. Эксперт отметил, что после признания биткойна цифровым активов в Японии, например, курс криптовалюты ощутимо вырос. По мере того, как другие страны начнут узаконивать использование криптовалюты, число их пользователей будет увеличиваться.
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