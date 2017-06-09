Центробанк предлагает упростить технологию продажи и покупки ОФЗ – для этого он считает целесообразным допустить к продаже народных бумаг брокеров, сейчас агентами по размещению выступают “Сбербанк” и ВТБ24. Доступ граждан к народным ОФЗ должен стать необременительным, считают в Банке России, человеку не хочется тратить много времени на приобретение облигаций, а бумажная технология, которая сейчас используется, слишком тяжела. Для брокеров эта инициатива тоже, безусловно, благо, ведь это поможет привлечь тех клиентов, которые ни за чем другим не придут. На этой неделе Минфин разместил дополнительный выпуск народных облигаций на 15 миллиардов рублей, его реализация началась 6 июня. Ранее в апреле государство выпустило облигаций а аналогичную сумму, дебютный выпуск банки-агенты распродали значительно раньше запланированного срока. Что интересно, средний возраст инвестора 57-60 лет, а средний чек около миллиона рублей.