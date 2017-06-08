Центр стратегических разработок предлагает до 2024 года уволить около 30 процентов госслужащих

Центр стратегических разработок, возглавляемый бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным, предлагает до 2024 года уволить около 30 процентов госслужащих в рамках реформы госуправления, а также на треть сократить затраты на госуправление. Об этом сегодня сообщает газета “Коммерсант”, которая ознакомилась с положениями соответствующего проекта ЦСР. Программа предлагает сделать госслужбу смешанной, выделив в ней срочные контракты в систему карьерной госслужбы, а также централизовать управление кадрами в Федеральном кадровом агентстве. При этом планируется повысить рост оценки престижности госслужбы для населения с нынешних 6 до 60 процентов.
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Оставайтесь на связи
181ФанатыМне нравится
204ПодписчикиЧитать
218ЧитателиЧитать
47ПодписчикиПодписаться
Услуги
Мониторинг СМИ
Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Тематические обзоры
Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...