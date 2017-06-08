Центр стратегических разработок предлагает до 2024 года уволить около 30 процентов госслужащих

Центр стратегических разработок, возглавляемый бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным, предлагает до 2024 года уволить около 30 процентов госслужащих в рамках реформы госуправления, а также на треть сократить затраты на госуправление. Об этом сегодня сообщает газета “Коммерсант”, которая ознакомилась с положениями соответствующего проекта ЦСР. Программа предлагает сделать госслужбу смешанной, выделив в ней срочные контракты в систему карьерной госслужбы, а также централизовать управление кадрами в Федеральном кадровом агентстве. При этом планируется повысить рост оценки престижности госслужбы для населения с нынешних 6 до 60 процентов.