Цена на нефть впервые за последние месяцы превысила отметку 54 доллара – на торгах в Лондоне стоимость июльского фьючерса на нефть марки “Брент” выросла более чем на процент и составила 54 доллара 17 центов за баррель. Нефть дорожает на фоне заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии о том, что все участники соглашения ОПЕК и стран некартеля о сокращении добычи нефти согласны на продление договоренностей еще на 9 месяцев. Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить участие в сделке по ограничению добычи нефти до конца марта 2018 года.
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