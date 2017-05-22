Цена на нефть впервые за последние месяцы превысила отметку 54 доллара – на торгах в Лондоне стоимость июльского фьючерса на нефть марки “Брент” выросла более чем на процент и составила 54 доллара 17 центов за баррель. Нефть дорожает на фоне заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии о том, что все участники соглашения ОПЕК и стран некартеля о сокращении добычи нефти согласны на продление договоренностей еще на 9 месяцев. Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить участие в сделке по ограничению добычи нефти до конца марта 2018 года.