ЦБ предлагает продлить срок по возможности отказа от страховки

Центробанк предлагает продлить так называемый “период охлаждения”. Это срок, когда можно отказаться от навязанной или ненужной страховки и вернуть деньги. Сейчас он составляет 5 дней, но этого иногда недостаточно, чтобы успеть обратиться в страховую компанию и отказаться от договора, отмечает Центробанк, поэтому он предлагает увеличить “период охлаждения” до 14 дней. Это позволит снизить негативные последствия от недобросовестного поведения страховщиков, считает регулятор. Предполагается, что новые правила будут действовать со следующего года.
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