Товарооборот России и Китая может вырасти до 80 миллиардов долларов уже к концу этого года

Такой прогноз озвучил зам главы Министерства экономического развития Алексей Груздев. По его словам, динамика последних месяцев положительная, в частности, за счет роста российского экспорта, причем не только сырьевого, но и поставок техники и сельхозпродукции. Так, по данным китайской таможни, за первые пять месяцев этого года товарооборот России и Поднебесной увеличился на 26 процентов, до 32 миллиардов долларов. При этом плюс за весь прошлый год составил чуть более 2 процентов. Как добавил Алексей Груздев, новые проекты и расширение сотрудничества стороны обсудят на 4-м Российско-китайском Экспо, которое пройдет в Харбине с 15 по 19 июня.