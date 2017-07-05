Телекомпания CNN ответила на ролик Трампа с «избиением»

Подростковой выходкой и поощрением насилия в отношении журналистов назвало руководство CNN вот это видео, выложенное в Twitter Дональдом Трампом. На нем глава Белого дома якобы избивает человека, лицо которого закрыто логотипом телекомпании. Завершается ролик слоганом “Лживая новостная сеть”. За основу этого клипа взята видеозапись программы WrestleMania десятилетней давности. Дональд Трамп тогда во время шоу набросился на главу американской федерации реслинга Винса Макмэна. Естественно, все было заранее оговорено и спланировано. Отмечу, что в последнее время американский президент стал критиковать CNN даже сильнее обычного. Это связано со статьей об американском финансисте Энтони Скарамуччи – он якобы встречался с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и обещал скорое смягчение санкций. Позже телеканал статью удалил, а перед ее фигурантом извинился. Трое сотрудников уволились.