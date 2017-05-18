“Техносила” может быть присоединена к компании “Сахмар ритейл”, которая создается для управления “М-Видео” и “Эльдорадо”. Таким образом, сообщает “Интерфакс”, все три принадлежащие группе “Сахмар” сети бытовой техники и электроники будут объединены. Впрочем, пока это только планы, ведь владельцы не подавали ходатайство о слиянии активов в Федеральную антимонопольную службу.