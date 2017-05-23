Татагропромбанк признан банкротом

По Редактор -
22:20
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Арбитражный суд Татарстана признал сегодня банкротом “Татагропромбанк”. Лицензия у кредитной организации была отозвана 5 апреля. Весной ЦБ выяснил, что в активах “Татагропромбанка” образовалась дыра в треть миллиарда рублей, кроме того, организация нелегально выводила средства за рубеж. У банка остались обязательства почти в 2 миллиард рублей перед 3 тысячами вкладчиков.

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Редактор

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