Татагропромбанк признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал сегодня банкротом “Татагропромбанк”. Лицензия у кредитной организации была отозвана 5 апреля. Весной ЦБ выяснил, что в активах “Татагропромбанка” образовалась дыра в треть миллиарда рублей, кроме того, организация нелегально выводила средства за рубеж. У банка остались обязательства почти в 2 миллиард рублей перед 3 тысячами вкладчиков.