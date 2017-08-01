Сумма “плохих долгов” выросла на 14 процентов

За последние полгода сумма так называемых плохих долгов – кредитов, по которым не платят более года, – в России выросла на 14 процентов, это сообщили сегодня в “Объединенном кредитном бюро”. В начале этого года сумма просроченных кредитов составляла триллион 300 миллиардов рублей, а к началу июля она выросла на 100 миллиардов. За полгода увеличилась и средняя сумма долга – почти на 30 тысяч. Сейчас в стране обязательства перед банками имеют 48 миллионов человек, 15 процентов из них – это более 7 миллионов человек – не платят по счетам.