Стартует производство препаратов для лечения ВИЧ

По Редактор -
21:21
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“Нацимбио” – дочерняя структура корпорации “Ростех” – совместно с российской фармкомпанией “Р Фарм” создают совместное производство, на котором будут выпускаться препараты для лечения ВИЧ. Согласно планам, сообщает РНС, до конца 3-го квартала 2017 года стороны заключат обязывающее соглашение. Первая продукция будет выпущена до конца текущего года.

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Редактор

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