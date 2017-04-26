Средства на обустройство земельного участка по сниженной ставке. Владельцы дальневосточного гектара с этого дня смогут получить льготный кредит, как лично придя в банк, так и онлайн. Программу реализует Фонд развития Дальнего Востока совместно с Почта-банком. Процедура проста. Достаточно подать заявку на сайте банка или Фонда развития Дальнего Востока. Решение эксперты обещают выдать в течение 30 минут. Для оформления кредита понадобится паспорт, СНИЛС, регистрация, постоянное место работы и наличие мобильного телефона, но главное – оформленные документы на дальневосточный гектар. Кредит льготный, минимальный процент ставки – 8,5, максимальный – 10,5, но у него есть одна особенность – в денежной форме получить этот заем не получится. Вместо купюр – талон с положительным решением банка, и уже по нему обладатель гектара сможет получить в магазинах товары, необходимые для освоения земли. Сейчас на Дальнем востоке 83 таких магазина, и в ближайшем будущем количество торговых точек увеличат до 200.