Создатель Ethereum Виталик Бутерин предупредил о фишинге от его имени

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин в своем “Твиттере” предупредил о фишинговой атаке, которую осуществляют от его имени. По его словам, хакеры рассылают пользователям созданной им блокчейн-платформы сообщения о блокировке их кошельков с криптовалютой из-за критической ошибки. Для разблокировки злоумышленники предлагают перейти по ссылке. Таким образом хакеры пытаются заполучить доступ к личным данным пользователя. Бутерин рассказал, что сам получил такое сообщение и призвал игнорировать письма и не ходить по сслыкам.