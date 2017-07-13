Создатель Ethereum Виталик Бутерин предупредил о фишинге от его имени

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин в своем “Твиттере” предупредил о фишинговой атаке, которую осуществляют от его имени. По его словам, хакеры рассылают пользователям созданной им блокчейн-платформы сообщения о блокировке их кошельков с криптовалютой из-за критической ошибки. Для разблокировки злоумышленники предлагают перейти по ссылке. Таким образом хакеры пытаются заполучить доступ к личным данным пользователя. Бутерин рассказал, что сам получил такое сообщение и призвал игнорировать письма и не ходить по сслыкам.
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