“Шереметьево” вывел из-под залога “Сбербанка” 144 объекта аэропортового оборудования

Компания “Международный аэропорт “Шереметьево” вывела из-под залога “Сбербанка” 144 объекта аэропортового оборудования. Речь, сообщает “Интерфакс”, в частности, идет о кабинах паспортного контроля, телетрапах, пассажирских и грузовых лифтах, эскалаторах, багажных конвейерах, автоматических дверях, интероскопах, системах видеонаблюдения. Всего между “Шереметьево” и “Сбербанком” в период с 2006 по 2008 год было заключено 4 кредитных договора на сумму почти 230 миллионов долларов.
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