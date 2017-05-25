Схема передачи участка на Рублевке Алишера Усманова “Соцгоспроекту”

Стала известна схема, по которой Алишер Усманов 7 лет назад передал дорогостоящий участок на Рублевском шоссе “Соцгоспроекту”. Этот фонд ФБК Навального связывает с Дмитрием Медведевым. По данным РБК, третьей стороной сделки была “Группа Ист Инвест” Ильи Гаврилова. По его словам, Усманов безвозмездно передал в фонд “Соцгоспроект”, который возглавляет одноклассник Медведева Илья Елисеев, участок в 4 гектара вместе с построенным на нем домом. Взамен Усманов смог купить соседние 12 гектаров по кадастровой стоимости, за 2 миллионов долларов, то есть значительно дешевле рыночной цены. Кроме того, Усманов выплатил компенсации “Соцгоспроекту” и “Группе Ист Инвест”: на этих 12 гектарах они собирались реализовать крупный девелоперский проект.