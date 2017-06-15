Сервис “Викиум” получил 2 миллиона долларов от банковской процессионговой системы “Рукард”

Сервис “Викиум”, который занимается технологиями развития внимания, памяти и мышления с помощью игровых механик, получил 2 миллиона долларов от банковской процессионговой системы “Рукард”. Интересно, что обороты всего этого сегмента российского рынка пока ненамного превышают 4 миллионов долларов в год, и предполагается, сообщает “Коммерсант”, что благодаря этим инвестициям “Викиум” попытается выйти на мировой рынок, который в ближайшее время, как ожидается, будет расти не менее чем на 35 процентов ежегодно.
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Оставайтесь на связи
180ФанатыМне нравится
203ПодписчикиЧитать
216ЧитателиЧитать
47ПодписчикиПодписаться
Услуги
Мониторинг СМИ
Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Тематические обзоры
Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...