Сервис “Викиум” получил 2 миллиона долларов от банковской процессионговой системы “Рукард”

Сервис “Викиум”, который занимается технологиями развития внимания, памяти и мышления с помощью игровых механик, получил 2 миллиона долларов от банковской процессионговой системы “Рукард”. Интересно, что обороты всего этого сегмента российского рынка пока ненамного превышают 4 миллионов долларов в год, и предполагается, сообщает “Коммерсант”, что благодаря этим инвестициям “Викиум” попытается выйти на мировой рынок, который в ближайшее время, как ожидается, будет расти не менее чем на 35 процентов ежегодно.