Сервис “Викиум” получил 2 миллиона долларов от банковской процессионговой системы “Рукард”

По Редактор -
13:50
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Сервис “Викиум”, который занимается технологиями развития внимания, памяти и мышления с помощью игровых механик, получил 2 миллиона долларов от банковской процессионговой системы “Рукард”. Интересно, что обороты всего этого сегмента российского рынка пока ненамного превышают 4 миллионов долларов в год, и предполагается, сообщает “Коммерсант”, что благодаря этим инвестициям “Викиум” попытается выйти на мировой рынок, который в ближайшее время, как ожидается, будет расти не менее чем на 35 процентов ежегодно.

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Редактор

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