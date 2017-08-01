Семья Гуцериевых не заработала на продаже доли в М.Видео

Семья Гуцериевых вряд ли заработала на продаже доли в “М.Видео” – так считают эксперты, опрошенные газетой “Ведомости”. Накануне на Московской бирже инвесторы раскупили пакет почти в 25 процентов ритейлера, причем о предложении объявили в среду вечером, а уже к 10 утра следующего дня продажа была завершена. Бумаги компании разошлись с дисконтом в 6 процентов, акционер выручил без малого 18 миллиардов рублей. примерно за ту же сумму группа “Сафмар” Гуцериевых приобрела этот пакет.
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