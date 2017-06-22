Счетная палата нашла нарушения почти на 5 миллиардов рублей в Минобрнауке

Чиновники в прошлом году неправильно распределили субсидии между регионами, говорят аудиторы, а часть бюджетных денег потратили неправомерно. Это следует из документа, с которым удалось ознакомиться журналистам РБК. Счетная палата уже обратилась в Генпрокуратуру. Министерство, к примеру, выдавало деньги вузам на покупку земли и других объектов, не согласованных с Кабмином. Есть случаи оплаты невыполненных работ, а часть расходов вообще не отражена в отчетности. По нескольким госконтрактам Счетная палата обнаружила конфликт интересов, в три раза меньше денег, чем заложено в бюджет, потратили на гранты студентам, не выполнен план по строительству: из 47 объектов в строй ввели менее половины. Подробнее о финансовых нарушениях – на нашем сайте rbc.ru.