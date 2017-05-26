“Сбербанк” улучшил свой прогноз по ряду макроэкономических показателей России: в частности, в этом году куда более сильной будет национальная валюта – 58 рублей за доллар вместо 64. Причина тому, считают в “Сбербанке”, высокие цены на нефть и ястребиная денежно-кредитная политика Центробанка. Ставку ЦБ к концу года в компании прогнозируют на уровне 8 процентов, раньше показатель закладывался на полпроцента выше. До 3,8 понижен и прогноз по инфляции вместо 4 процентов. Таким образом, теперь оценки этого показателя со стороны “Сбербанка” совпадают с оценками правительства. Что касается роста ВВП, то здесь прогноз остался неизменным – 1,2 процента на текущий год, дальше – на 2018 и 2019 прогноз улучшен.