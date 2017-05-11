Сбербанк сокращает отделения

По Редактор -
17:47
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Сбербанк за последний год сократил 1300 отделений, число офисов будет и в дальнейшем уменьшаться. Клиентов кредитной организации постепенно переводят на интернет-обслуживание. Кроме того, в банке скоро заработает система с использованием искусственного интеллекта. Решения о кредитах и анализ данных будут осуществлять машины. Обычные офисы Сбербанка оставят для обслуживания немолодых клиентов, которым трудно перейти на высокие технологии.

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Редактор

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