​Сбербанк предложил создать посредника для решения споров по сделкам купли-продажи в Интернете

Досудебным решением споров, которые могут возникать между продавцами и покупателями в интернете, может заниматься единый независимый посредник. С таким предложением, сообщает RNS, выступил Сбербанк, представители которого считают, что необходимо уточнить правовой статус нового контрагента, поскольку он должен защищать как продавца, так и покупателя, а также может выступать держателем денег до передачи товара покупателю. Соответствующее письмо было направлено в Ассоциацию компаний интернет-торговли, которая входит в рабочую группу при Минпромторге по разработке стратегии развития электронной торговли в России.