С 2019 года южнокорейское агентство по военным разработкам начнет внедрение новой системы раннего предупреждения о воздушных угрозах

С 2019 года южнокорейское агентство по военным разработкам при поддержке около 20 местных компаний на фоне провокационных действий со стороны КНДР начнет внедрение новой системы раннего предупреждения о воздушных угрозах. Это, сообщает агентство “Ренхаб”, позволит сократить время передачи информации между военными подразделениями с нескольких минут до нескольких секунд, то есть принимать решения будут практически в режиме реального времени. КНДР, несмотря на санкции СБ ООН и под предлогом защиты от угроз со стороны США, не прекращает проведение ракетных испытаний.