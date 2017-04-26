Русал отчитался об объемах производства в первом квартале

Как говорится в сообщении компании, алюминия выпустили несколько меньше, чем за этот же период прошлого года, – снижение составило немногим более 0,5 процента, сократилась также добыча бокситов и нефелиновой руды, а производство глинозема, наоборот, выросло. Отдельно стоит отметить, что на фоне снижения объема выпуска алюминия выросли цены на него, – так, в этом квартале “Русал” продавал алюминий по 1949 долларов, это почти на 8,5 процентов выше, чем в предыдущие три месяца, и на 17 процентов выше показателя первого квартала 2016 года.