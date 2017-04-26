Русал отчитался об объемах производства в первом квартале

Как говорится в сообщении компании, алюминия выпустили несколько меньше, чем за этот же период прошлого года, – снижение составило немногим более 0,5 процента, сократилась также добыча бокситов и нефелиновой руды, а производство глинозема, наоборот, выросло. Отдельно стоит отметить, что на фоне снижения объема выпуска алюминия выросли цены на него, – так, в этом квартале “Русал” продавал алюминий по 1949 долларов, это почти на 8,5 процентов выше, чем в предыдущие три месяца, и на 17 процентов выше показателя первого квартала 2016 года.
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Оставайтесь на связи
108ФанатыМне нравится
103ПодписчикиЧитать
122ЧитателиЧитать
48ПодписчикиПодписаться
Услуги
Мониторинг СМИ
Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Тематические обзоры
Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...
Аналитика
Что такое мониторинг Аналитика? Аналитика тесно связана с Мониторингом СМИ, так как, заказывая мониторинг, заказчик получает большой объем релевантной структурированной информации. Часто она бывает нужна...