Розыгрыш бесплатных авиабилетов – фейк

Розыгрыш бесплатных авиабилетов, который активно продвигают в соцсетят, – это фэйк, в “Аэрофлоте” заявили о непричастности к конкурсу. Авиакомпания распространила заявление, в котором призывает быть внимательными и не участвовать в сомнительных промоакциях. Предложение заполнить анкету и получить билеты от “Аэрофлота” Кайлема Эмирэйтс уже несколько дней репостится в сетях. Пользователям предлагают перейти по ссылке, которая ведет на сайты с именами, похожими на адреса перевозчиков. После нескольких несложных вопросов сообщается, что человеку достались два авиабилета. Внизу есть и комментарии от якобы благодарных пользователей, но ссылки на них неактивны. На самом деле пока никто билеты не получил. Специалисты по кибербезопасности говорят, что цель мошенников заразить компьютеры или смартфоны вирусом, чтобы узнать данные аккаунтов в соцсетях. Также не исключено, что хакеры могут получить доступ к информации из приложений банков.