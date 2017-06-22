Ростелеком планирует поглатить Tele2

“Ростелеком” обсуждает с другими акционерами возможность получения контроля над мобильным оператором Tele2. На данный момент корпорация владеет 45 процентами акций компании T2 RTK Holding, остальные же принадлежат консорциуму инвесторов в составе банков ВТБ и “Россия”, “СОГАЗа” и Алексея Мордашова. Кроме того, “Ростелеком” подумывает перенести столичный офис Tele2 в здание корпорации, которое расположено в Новой Москве, в офисном парке “Комсити”. Это объединение позволило бы обеим компаниям активнее формировать идеи и куда более тщательно прорабатывать будущие проекты.