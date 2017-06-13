Россия присоединилась к конвенции по борьбе с уклонением от налогов

67 стран подписали конвенцию по борьбе с размыванием налоговой базы, которая позволяет одновременно пересмотреть соглашение о двойном налогообложении. Но этот документ, пишут “Ведомости”, не создаст серьезных проблем для российских компаний, поскольку наиболее популярные у российского бизнеса транзитные юрисдикции, среди которых Кипр, Люксембург и Нидерланды, не стали их радикально ужесточать. В противном случае появились бы серьезные проблемы у компаний, которые не ведут активного бизнеса и не получают основного дохода от него, это резко увеличило бы налоги по операциям с иностранными структурами, через которые переправляются в оффшоры дивиденды и проценты по займу.