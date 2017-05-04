Российские банки готовы снизить ставки по кредитам

Накануне Сбербанк опустил планку по потребительской линейке, причем по некоторым продуктам до 4 процентных пунктов. Как сообщает РИА “Новости”, с сегодняшнего дня уменьшает ставку и банк “Открытие”. Другие крупные финансовые институты, по данным агентства, также планируют рассмотреть этот вопрос. Я напомню, что с сегодняшнего дня Центробанк снижает ключевую ставку на полпроцента. Решение об этом было принято 28 апреля. Кроме того, регулятор уменьшает ставки по специализированным инструментам рефинансирования. Так, по кредитам лизинговым компаниям планка опустится до 8,25 процентов, а по военной ипотеке – до 9,25 процентов.