Роснефтегаз в прошлом году получил прибыль почти в 600 миллиардов рублей

Об этом говорится в релизе госкомпании со ссылкой на ее годовой отчет. Сам документ при этом не публикуется по решению правительства. Ранее СМИ, опираясь на проект директивы Росимущества, сообщали, что “Роснефтегаз” не будет платить дивиденды по итогам 2016-го, поскольку холдинг получил убыток в 90 миллиардов рублей. Он, как следует из релиза госкомпании, возник из-за того, что в конце прошлого года в бюджет были перечислены 692 миллиарда, полученные от приватизации “Роснефти”.
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